Баку, , 21:58 — REGNUM Отношения между Азербайджаном и Российской Федерацией, которые за последние годы стали более эффективными и качественными, не зависят от внешнеполитической конъюнктуры. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалам «Россия» и «Первый», текст которого размещен 6 октября на сайте азербайджанского лидера.

«Наши отношения с Россией свободны от какой-то другой внешнеполитической повестки дня, — сказал Алиев. — Они проверены временем».

По его словам, Баку и Москва развивают торгово-экономическое сотрудничество, о чем свидетельствует рост товарооборота в 2019 г. более чем на 20%. Кроме того, отметил Алиев, Азербайджан и РФ сотрудничают и на международных площадках, в том числе в ООН, ОБСЕ, СНГ и ПАСЕ.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия и Азербайджан договорились о продолжении работы в сфере военно-технического сотрудничества.

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