Сочи, Краснодарский край, , 15:18 — REGNUM Россия и Азербайджан договорились о продолжении работы в сфере военно-технического сотрудничества, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Активно развивается военно-техническое сотрудничество. Сегодня мы договорились о том, что продолжим работу в этом направлении, несмотря на то, что только подписанные контракты между нами в рамках приобретения российской техники составляют пять миллиардов долларов, из которых три миллиарда уже реализованы. Как я сказал, мы намерены продолжать работу в этом направлении», — сказал Алиев на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Военно-техническое сотрудничество между двумя странами вызывает критику официального Еревана, как члена ОДКБ, в которую входит также Россия, но не входит Азербайджан.