Бишкек, , 11:24 — REGNUM Перспективы и состояние киргизско-таджикского двустороннего сотрудничества обсудили президенты Киргизии и Таджикистана Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон, сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

Во время телефонного разговора Жээнбэков поздравил своего коллегу с днем рождения, пожелал благополучия, крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе и сентябре на несогласованных участках киргизско-таджикской границе произошло несколько конфликтов. На межгосударственном уровне стороны стремятся к урегулированию ситуации мирным путем.

В частности, 30 сентября на КПП «Овчи-Калъача — Кулунду» состоялась церемония открытия нового «Моста дружбы», который был построен усилиями обоих сторон.

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