Душанбе, , 20:21 — REGNUM Церемония открытия нового моста на КПП «Овчи-Калъача — Кулунду» состоялась сегодня, 30 сентября. Мероприятие, посвященное открытию моста, который был разрушен в октябре 2017 года груженым углем КамАЗом, который проезжал по мосту во время схода селевых потоков, провели председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и глава Баткенской области Киргизии Акрам Мадумаров.

Сообщается, что новый мост, протяженностью 12 метров, шириной 8 метров, строился совместными усилиями двух стран при разделении затрат пополам между правительствами Таджикистана и Узбекистана. Он соединит Б. Гафуровский район Согдийской области Таджикистана и Лейлекский район Баткенской области Киргизии.

По словам председателя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзоды, мост назвали «Мостом дружбы» неспроста. Он должен будет послужить укреплению дружбы двух стран и народов.

«Мы не поняли, с чего начался последний конфликт. Мы всегда готовы жить в мире и дружбе. Нам необходима поддержка друг друга. Этот мост имеет очень важное значение для транспортировки угля из Кыргызстана и продуктов питания из Таджикистана», — сказал председатель сельского округа Интернационал Лейлекского района Киргизии.

Напомним, что на таджикско-киргизской границе 16 сентября 2019 года произошёл вооруженный конфликт между пограничниками и жителями двух стран, закончившийся гибелью одного военнослужащего со стороны Киргизии и троих пограничников со стороны Таджикистана. Конфликт произошел из-за начала строительства объекта на спорной территории.