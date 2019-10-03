Рим, , 16:18 — REGNUM Партия «Лига» намерена собрать 100 тысяч подписей за отставку мэра Рима Вирджинии Раджи, сообщил на своей странице в Twitter в четверг, 3 октября, лидер партии Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Lega Salvini Premier

Лидер «Лиги» считает, что Раджи — достойный человек, но занимается она, судя по качеству управления городом и особенно по ситуации с вывозом мусора, не своим делом.

Сбор подписей будет проходить в том числе во время масштабной протестной акции, запланированной на 19 октября.

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