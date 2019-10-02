Рим, , 18:00 — REGNUM Если в ближайшее время ситуация с вывозом мусора из Рима не изменится, санитарная ситуация в городе станет критической, заявил в среду, 2 октября, представители профсоюза медицинских работников, передает Sky.

Мусор на улицах Рима Nicholas Gemini

Отставки и перестановки в руководстве служб, отвечающих за вывоз мусора, могут только усугубить ситуацию, полагают врачи.

Следует избегать появления «куч мусора» рядом со школами, больницами и общественными учреждениями, городские власти больше не могут позволить себе терять время, отметили также в профсоюзе.

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