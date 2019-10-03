Лондон, , 14:22 — REGNUM Евросоюзу стоит проявить гибкость в вопросе Brexit, так как в противном случае Великобритания готова покинуть ЕС вовсе без соглашения. Об этом британский премьер-министр Борис Джонсон заявил 3 октября, выступая в Палате общин британского парламента с подробностями о своём новом предложении Брюсселю.

Джонсон подчеркнул, что Лондон проявил огромную гибкость, чтобы подойти к соглашению о выходе из состава ЕС. Но если европейские коллеги не проявят такой же готовности к сделке, Великобритании придется 31 октября разорвать отношения с ЕС.

«Мы готовы сделать это», — заявил глава британского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября британское правительство направило Брюсселю предложения по изменению соглашения о Brexit. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер похвалил Бориса Джонсона за намерение продолжать переговоры, однако представитель Европарламента Гай Верхофстадт заявил, что оценка инициативы в руководящей группе по Brexit была преимущественно негативной.

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