Брюссель, , 23:29 — REGNUM Евросоюз «отрицательно» оценивает предложения британского премьер-министра Бориса Джонсона по изменению соглашения о Brexit, 2 октября передает агентство Associated Press.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Первая оценка почти каждого члена руководящей группы по Brexit была отрицательной» , — заявил журналистам представитель Европарламента Гай Верхофстадт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября правительство Джонсона направило в Брюссель предложения по изменению соглашения о Brexit. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер похвалил Джонсона за намерение продолжать переговоры.

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