Брюссель, 2 октября 2019, 23:29 — REGNUM Евросоюз «отрицательно» оценивает предложения британского премьер-министра Бориса Джонсона по изменению соглашения о Brexit, 2 октября передает агентство Associated Press.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября правительство Джонсона направило в Брюссель предложения по изменению соглашения о Brexit. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер похвалил Джонсона за намерение продолжать переговоры.
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