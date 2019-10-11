Вот и до чиновников может добраться цифровизация, в своем новом формате штурмующая города и веси. О том, как сделать экономику и государство независимыми от «человеческого фактора», используя опыт «обезлюживания» Сбербанка, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Герман Греф Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Москва, , 06:10 — REGNUM Под человеческим фактором принято понимать способность человека ошибаться, что в производственных процессах, разумеется, печально. Но, слегка сместив акценты, можно тот же принцип обернуть и против способности человека бороться с несправедливостью. Владимир Путин очень похвалил Германа Грефа за успехи, достигнутые тем в Сбербанке на ниве приумножения доходов и сокращения расходов. То, что достижение произошло за счет уменьшение числа трудящихся, президент оставил за скобками, но пожелал, чтобы «эти ваши наработки» были применены к масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления.

Если Путин подразумевал, что наработанное банковской сферой надо приумножить, вложив в реальную экономику, это одно. А если предполагается прибыль ради прибыли? Такой оборот ничего хорошего России не предвещает. Примером может служить пресловутый профицит бюджета, которого удалось достичь, не выполняя те функции, для которых бюджет государства и должен собираться. Кому нужен профицит при повышении пенсионного возраста, плохом состоянии дорог и бегстве врачей и учителей в теневую экономику?.. Так и цифровизация может быть и эффективной, если способствует достижению точности в обработке данных, — и вредоносной, если вместе с возможными ошибками выплескивает и людей.

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