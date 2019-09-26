26 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

Что имел в виду Владимир Путин, призывая Грефа адаптировать его наработки, в том числе, в системе госуправления? Может быть, Президенту надоели все эти неэффективные чиновники, министры, не способные справиться с поставленными задачами и он возлагает надежды на искусственный интеллект, который может заменить чиновников? Или, все-таки, Путин вовсе не это имел в виду?! Может он просто призвал самого Грефа эффективней и больше работать и преумножать не только капитал Сбербанка, но и страны?

Галина Смирнова, , 01:10 — REGNUM



Герман Греф Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Планы по сокращению чиновников не являются фикцией. На кону вовсе не гонка за экономией бюджетных средств и не борьба за деньги, как таковые, а за изживание человеческого фактора — россиян. Деньги, как известно, есть, но они не используются во блага человека, не спешат их вкладывать и в развитие экономики. Сначала Минфин РФ сокращал расходы на содержание и развитие важных отраслей, от которых зависит качественное будущее страны — здравоохранения, образования, науки, не добравшись разве что до сокращения средств в оборонную промышленность. Теперь речь ведется и о сокращении самого человеческого фактора, притом, что роботизированных предприятий в стране не то чтобы больше не стало, но в принципе не появилось. Стало больше самозанятости. Как и советовал некогда Дмитрий Медведев учителям идти в бизнес, люди пошли в «тень».

Во втором квартале 2019 года доля работающих неофициально россиян выросла почти на 1,5 млн человек по сравнению с предыдущим кварталом, составив 15,25 млн человек и достигнув рекордного за последнее десятилетие значения зафиксированного еще в 2016 году. Между тем Антон Силуанов считает, что бизнес, наоборот, вышел из тени и заявляет о необходимости отмены временно введенного в действие налога ЕНДВ. Однако мнение главы Минфина по данному конкретному вопросу, также как и фактическая отмена ЕНД и его замена другими налогами уже не имеет большого значения для дальнейшего развития экономики страны. Как говорится, одним налогом больше, другим меньше. Налоговое давление высокое и, вероятно, будет еще выше, а если даже и снизится, то позитивных последствий не принесет. Постольку поскольку в целом осуществляемая правительством политика нацелена на избавление человеческого фактора, который формирует спрос на экономику. За примерами далеко ходить не нужно — они лежат на поверхности в каждой сфере экономики.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова, не раз оказывавшая первую медицинскую помощь пассажирам самолетов, последний раз гражданке Узбекистана, летевшей в Ташкент, не может спасти целую отрасль здравоохранения России, за развитие которой непосредственно она отвечает. В ходе прямой линии ей поступило немало вопросов. Но один из самых важных, который поднимал Владимир Путин, остался за кадром — сокращения младшего медицинского персонала.

По данным профсоюзов работников здравоохранения, на которые ссылается издание КоммерсантЪ, из 700 тысяч человек, работающих ранее, сегодня трудятся только 300 тысяч. Сокращают не только зарплаты, сокращают ставки. В добровольно-принудительном порядке медсестер «превращают» в уборщиц. Увольняются и врачи — не готовы нести повышенную нагрузку, возникающую при сокращении персонала, с сохранением своей прежней зарплаты. Но, сокращают не только персонал — еще минимизируют «издержки» больниц и поликлиник, избавляясь от целых профильных отделений. Аналогичным образом развиваются события и во многих других сферах, в том числе, в образовании.

На первый взгляд можно решить, что мы скатываемся в 90-е, когда страна была вынуждена чуть ли не с нуля начинать свое развитие, как новое государство. Однако, даже тогда, государство нашло возможности минимально поддерживать граждан. Сейчас же события развиваются более цинично и их исход предсказать сложно, но точно — ничего хорошего они не предвещают.

То что происходит сегодня — здравой логике не поддается. С помощью финансовой, фискальной и денежно-кредитной политики деятельность россиян как будто специально уводят в тень. В бюджете профицит, но пенсионный возраст продлили! Опять же — в бюджете профицит, а денежное содержание различных сфер экономики сокращают. Когда народ соглашается играть по правилам капитализма, эти правила начинают менять. Народ не требует, а просит залатать дырявые дороги, ведь налоги-то исправно собираются, в правительстве отвечают повышением налогов, мол, хотите дорог, платите больше. Дмитрий Медведев рассказывает учителям, как подрабатывал дворником во время обучения в университете и дополнительно читал лекции, когда учился в аспирантуре, как тут же возникают инициативы поставить подрабатывающих пенсионеров перед выбором — работа или пенсия. То есть запретить им получать пенсию, если у них имеется работа.

Экономическая политика идет даже не по пути эпохи Брежнева — кода ставится задача борьбы с коррупцией, бюджетная политика Минфина в сферах здравоохранения и образования вынуждает людей либо увольняться, либо заниматься коррупцией, потому как нагрузка врачей и учителей превышает зарплату даже с надбавками.

Не раз предпринимались попытки сократить поддержку оборонной промышленности, но Сергей Шойгу, в отличие от остальных министров, достойно держит удар и совершенно точно подмечает, что государству нужно не сокращать расходы, а больше зарабатывать.

Теперь Минфин принялся за самих чиновников. С одной стороны, поделом им — не готовы были отстаивать свою позицию, подстраивались под бюджетную политику, сокращали издержки подведомственных им учреждений, ужимали народ, тем самым только способствовали росту «аппетита» Минфина. Теперь ведомство «сожрет» самих чиновников. И в этом нет никаких сомнений, разве что если, чиновники не одумаются и не перестанут мириться с политикой Минфина.

О необходимости структурных реформ довольно часто и много говорил Герман Греф. Именно он является инициатором сокращений расходов на госаппарат, причем еще с 2000-х годов. Власть, по мнению главы Сбербанка, которое он озвучивал пару лет назад во время делового завтрака в Давосе, представляет почти, что единственную угрозу глобализации и интеграции России в мировую экономику. Неслучайно Греф уделяет большое внимание развитию цифровых технологий, которые способны лишить работы, в том числе, большинство чиновников. Сбербанк уже давно избавляется от человеческого фактора, причем успешно. Минфин с Грефом в этом вопросе заодно. Тем более существуют рекомендации МВФ о необходимости закрепить за некоторыми отдельными государственными институтами статус независимых организаций. Минфин реализует эту задачу с помощью передачи части полномочий на аутсорсинг, затем, по завершению их передачи, понятное дело, из процесса будут исключаться дублирующие эти функции органы власти, а вместе с ними и чиновники.

Да, сегодня, в некоторых сферах федеральная власть стала передавать часть полномочий на региональные уровни, таким образом, вероятно, федеральные чиновники пытаются обезопасить себя и избежать сокращений. Да, очевидно, массовые сокращения чиновников, сначала пройдут в регионах. Но, опять же, напомним — аппетит растет во время еды, а значит, время сокращений федеральных чиновников обязательно настанет, тем более, им станет еще сложнее выполнять свои обязанности в силу роста нагрузки и сокращения числа подчиненных.

А еще давайте вспомним недавнюю встречу Владимира Путина с Германом Грефом, на которой глава Сбербанка похвастался своими достижениями. В завершение встречи Президент сказал Грефу (цитата с kremlin.ru):

« Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления. Мы с Вами много раз на этот счёт говорили. Нужно только как можно быстрее это сделать».

Что имел в виду Владимир Путин, призывая Грефа адаптировать его наработки, в том числе, в системе госуправления? Может быть, Президенту надоели все эти неэффективные чиновники, министры, не способные справиться с поставленными задачами и он возлагает надежды на искусственный интеллект, который может заменить чиновников? Или, все-таки, Путин вовсе не это имел в виду?! Может он просто призвал самого Грефа эффективней и больше работать и преумножать не только капитал Сбербанка, но и страны?