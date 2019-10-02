Брюссель, , 21:08 — REGNUM Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал «решимость» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона продолжить переговоры по Brexit, 2 октября передает агентство Associated Press.

Жан-Клод Юнкер

Юнкер объявил, что Брюссель готов возобновить переговоры «в ближайшие дни», а также отметил «позитивные сдвиги» в предложениях Джонсона по соглашению о Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 октября Джонсон направил в Брюссель предложения по изменению соглашения по Brexit.

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