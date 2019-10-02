Хабаровск, , 08:16 — REGNUM На первом заседании вновь избранные депутаты Законодательной думы Хабаровского края смогли выбрать председателя, а вот решить, кто будет представлять регион в Совете Федерации РФ, так и не смогли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В итоге обсуждений вопрос с сенатором был перенесён на более поздний срок, так как ни одна из кандидатур не прошла согласование.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательная дума Хабаровского края определилась со своим спикером — на эту должность была выбрана представитель ЛДПР Ирина Зикунова.