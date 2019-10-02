Хабаровск, , 06:32 — REGNUM На первом заседании депутаты седьмого созыва законодательной думы Хабаровского края избрали председателя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Большинством голосов председателем законодательной думы избрана представитель ЛДПР, и.о. ректора Хабаровского университета экономики Ирина Зикунова.

За неё проголосовали 29 депутатов. Три депутата проголосовали за представителя КПРФ Сергея Ильина.

Как сообщало ИА REGNUM, все ключевые должности в краевой думе распределены между представителями ЛДПР. По одной должности получили представители КПРФ и «Единой России».