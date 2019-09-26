Хабаровск, , 10:06 — REGNUM Оргкомитет по подготовке первого заседания думы седьмого созыва предложил схему распределения руководящих должностей в избранной 8 сентября Законодательной думе края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего в думе имеется 18 руководящих должностей. Представители партии ЛДПР, как занявшие абсолютное большинство мест в краевом парламенте, получили должности председателя думы, первого заместителя председателя думы, председателей всех семи думских комитетов и председателя регламентной группы. Также должности заместителей председателей всех думских комитетов (кроме одного) предложено занять представителям фракции ЛДПР.

Должность заместителя председателя думы отдана представителю фракции «Единая Россия». Членам фракции КПРФ предлагается для замещения должность заместителя председателя комитета Думы по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, первое заседание Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва назначено на 2 октября.