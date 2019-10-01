Ашхабад, , 22:32 — REGNUM Глава МВД Туркмении генерал-лейтенант Исгендер Муликов был уволен президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом 1 октября сообщило телевидение Туркмении.

Указ об увольнении главы МВД, а также о разжаловании до звания майора и о лишении его всех государственных наград был подписан президентом Туркмении на совместном заседании правительства и государственного совета безопасности.

Бердымухамедов пояснил, что такое решение было принято в связи с серьезными недостатками в работе Муликова, злоупотреблением им служебным положением и грубым нарушением должностных полномочий. Президент пояснил, что за время работы Муликова он лично объявил ему 12 строгих выговоров, но работа над ошибками главой МВД сделана не была.

Новым министром внутренних дел Туркмении назначен Мамметхан Чакыев.

Стоит отметить, что Муликов занял пост главы МВД в 2009 году. За время работы он неоднократно получал взыскания от президента Туркмении и даже был понижен в звании в 2013 году с генерал-майора до полковника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о назначении президентом Туркмении своего родственника генеральным консулом страны в ОАЭ.

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