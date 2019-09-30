Ашхабад, , 13:18 — REGNUM Генеральным консулом Туркмении в Дубае назначен Ыхласгелди Аманов, сообщает 30 сентября агентство «Туркмения сегодня» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики Гурбангулы Бердымухамедова.

Постановление об открытии генерального консульства в Дубае было подписано 30 августа 2019 года. Отмечается, что офис был открыт с учетом потенциала развития сотрудничества в финансовой и транспортной сферах.

По данным издания «Гундогар», в 2004 году Ыхласгелди Аманов женился на младшей дочери президента Туркмении Гульджахан. В 2007 году дипломат был назначен первым секретарём посольства Туркмении в Германии. До 2018 года он занимал различные дипломатические должности в странах Евросоюза.