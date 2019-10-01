Донецк, , 09:37 — REGNUM С сегодняшнего дня, 1 октября, в республиках Донбасса приступили к переписи населения. Это первый подобный процесс в истории Донецкой и Луганской Народных Республик. Как сообщает Донецкое агентство новостей, перепись проводится с целью сформировать официальные данные о численности, структуре и распределении населения по территории с учётом социально-экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня граждан.

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Уточняется, что перепись будет проводиться до 14 октября и участие в ней будет добровольное. Сбор информации о жителях ДНР будет осуществляться в 538 стационарных пунктах. В ЛНР перепись будут проводить переписчики путём обхода домохозяйств.

Так, в перечень сведений о жителях республики входит информация о половой принадлежности, возрасте, гражданстве, национальности, образовании, семейном положении и жилищных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление о проведении переписи населения в ДНР правительство республики подписало в конце июня. Правительство Луганской Народной Республики приняло соответствующий документ ещё в апреле 2019 года.

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