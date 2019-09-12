Донецк, , 19:31 — REGNUM Глава Доненцкой Народной Республики Денис Пушилн заявил, что основная цель ДНР — это максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Соответствующее завлечение опубликовано на официальном сайте главы ДНР.

Денис Пушилин Smdnr.ru

По словам Пушилина, перед ДНР стоит одна задача — это максимальная интеграция в российское пространство.

«В идеале — войти в состав России на правах федерального округа», — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Также он заявил, что народ Донбасса настроен весьма оптимистично после того, как российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления гражданства Российской Федерации жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

Стоит отметить, что власти ДНР и ЛНР ранее уже заявляли о том, что республики хотят вступить в состав России.

Российское же руководство настроено весьма сдержанно, так как такое геополитическое решение, как принятие ДНР и ЛНР в состав России, в существенной степени изменит расклад сил в Европе, да и во всём мире.