Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Отбывающий наказание в США российский летчик Константин Ярошенко пожаловался на тяжёлые условия содержания в тюрьме «Данбери». По его словам, пенитенциарное заведение переполнено, а бытовые и иные условия содержания не подлежат никакой критике. Об этом гражданин РФ рассказал в интервью газете «Известия».

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Так, в помещении, рассчитанном на 50 человек, ютится в два раза больше заключённых. Также многие не получают положенной еды. Кроме того, С октября ограничили нахождение заключённых на улице.

«В тюрьме в последнее время серьезно ужесточились условия содержания. Теперь нас постоянно мучают досмотрами, обысками. Появилось намного больше офицеров на территории. С чем это связано, непонятно», — приводит издание слова Ярошенко.

Также Ярошенко заявил, что его состояние здоровья ухудшается, а администрация тюрьмы игнорирует его просьбы о медицинской помощи.

«Меня всё еще очень беспокоят проблемы с желудком, от которых я мучаюсь уже полтора года, — рассказал он. — Зубы мне так никто и не сделал. Те, что выпали, — не вставили, а те немногие, что остались, отказываются лечить».

А вот поддержка со стороны российских дипломатов, по словам Ярошенко, просто колоссальная. По его словам, посол России в США Анатолий Антонов делает всё, чтобы его условия пребывания в американской тюрьме были более легкими.

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«Хотелось бы видеть более активных действий со стороны прокуратуры и Следственного комитета РФ в отношении моего дела и тех, кто причастен к незаконному похищению российского гражданина», — добавил Ярошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году американский суд приговорил гражданина России Константина Ярошенко к тюремному заключению за контрабанду наркотиков. Его похитили в Либерии в 2010 году, обвинили в торговле наркотиками и приговорили в 20 годам тюрьмы.

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