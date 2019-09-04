Ростов-на-Дону, , 08:02 — REGNUM Российскому лётчику Константину Ярошенко, который в настоящее время отбывает наказание в тюрьме Соединённых Штатов, до сих пор не было проведено запрашиваемое им более полутора месяцев назад у администрации пенитенциарного учреждения медицинское обследование. Об этом сообщила супруга лётчика Виктория Ярошенко.

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По её словам, которые приводит ТАСС, новое медицинское обследование необходимо, чтобы выяснить причины болезни желудка, а также о назначить лечение артрита.

«Он запросил обследование, чтобы выяснили, что с ним случилось, но пока никаких обследований не назначили, ничего не провели», — сказала Виктория Ярошенко.

Также супруга лётчика добавила, что представители американской тюрьмы также никак не реагируют на обращения лётчика с просьбой о проведении имплантации зубов.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский лётчик Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии. Спецслужбы США обвинили его в контрабанде наркотиков. Американский суд в 2011 году приговорил Ярошенко к 20 годам тюремного заключения.

В мае стало известно, что минюст США рассматривает запрос РФ о возвращении Ярошенко на родину в «рамках конвенции Совета Европы о передаче осуждённых лиц 1983 года». В российской дипмиссии заявили, что сделают всё возможное для скорейшего возвращения гражданина РФ на родину.

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