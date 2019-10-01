Вашингтон, 1 октября 2019, 09:19 — REGNUM США больше не могут проецировать свою власть в Персидском заливе, как прежде, заявил эксперт по геополитике Майкл Моран в статье для издания The Foreign Policy.
Моран добавил, что комбинации из иранских противокорабельных ракет «Нур» и быстрых патрульных катеров оказалось достаточно для того, чтобы США держали авианосец «Авраам Линкольн» подальше от Персидского залива на фоне обострившейся этим летом напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.
Напомним, отношения между США и Ираном начали обостряться после того, как в мае 2018 году президент США Дональд Трампа вывел страну из ядерного соглашения с Ираном, который администрация бывшего президента США Барака Обамы подписала в 2015 году.
В ночь на 14 сентября 2019 года нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии подверглась удару. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, но в Вашингтоне и Эр-Рияде заявили, что за организацией нападения мог стоять Иран. В Тегеране отвергли выдвинутые против него обвинения.
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