Вашингтон, , 09:19 — REGNUM США больше не могут проецировать свою власть в Персидском заливе, как прежде, заявил эксперт по геополитике Майкл Моран в статье для издания The Foreign Policy.

«Какая бы причина ни крылась в нерешительном ответе администрации президента США Дональда Трампа на предполагаемый удар Ирана по нефтяным объектам Саудовской Аравии в ночь на 14 сентября, ясно одно: сегодня США не могут проецировать свою власть в Персидском заливе с помощью авианосных групп также, как они делали это при подобных обстоятельствах на протяжении прошлых десятилетий», — говорится в статье.

Моран добавил, что комбинации из иранских противокорабельных ракет «Нур» и быстрых патрульных катеров оказалось достаточно для того, чтобы США держали авианосец «Авраам Линкольн» подальше от Персидского залива на фоне обострившейся этим летом напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

«Сегодня отправка авианосцев может не оказать такого же воздействия на потенциальных противников, как в прошлом. Частично это связано с тем, что США лишились подавляющего технологического преимущества, которым они пользовались на протяжении десятилетий», — заявил Моран.

Напомним, отношения между США и Ираном начали обостряться после того, как в мае 2018 году президент США Дональд Трампа вывел страну из ядерного соглашения с Ираном, который администрация бывшего президента США Барака Обамы подписала в 2015 году.

В ночь на 14 сентября 2019 года нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии подверглась удару. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, но в Вашингтоне и Эр-Рияде заявили, что за организацией нападения мог стоять Иран. В Тегеране отвергли выдвинутые против него обвинения.

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