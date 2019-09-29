Тегеран, , 08:11 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф выступил с обвинениями в начале кибервойны в адрес официального Вашингтона. Такое заявление он сделал 29 сентября в интервью телекомпании NBC.

«Мы не вмешиваемся во внутренние дела (других стран), но идет кибервойна. США начали эту кибервойну, опасно и безответственно атакуя наши ядерные объекты, что могло привести к гибели миллионов человек», — заявил глава МИД Ирана в ответ на просьбу дать свой комментарий по поводу заявления спецслужб США о том, что Иран является одной из стран, которые стремятся вмешаться в процесс выборов президента США, которые пройду осенью 2020 года.

Также он напомнил о вирусе Stuxnet, разработанном, предположительно, Соединенными штатами и Израилем для того чтобы мешать ядерной программе Тегерана.

Кроме этого, как считает Джавад Зариф, Белый дом должен прекратить попытки решить вопросы на Ближнем востоке силовым методом. При этом он отметил, что США, по его мнению, «не смогут закончить ни одну войну, которую начинают».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 27 сентября, президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом.