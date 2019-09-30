Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини возглавит делегацию ЕС, которая прибудет в Минск в конце недели и проведёт переговоры с высшим руководством Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Минск, , 17:30 — REGNUM В белорусских посольствах стран Евросоюза неофициально сообщают, что в переговорах с Федерикой Могерини примут участие Александр Лукашенко, глава правительства Белоруссии Сергей Румас, глава МИД Владимир Макей и другие белорусские чиновники. Среди запланированных к обсуждению тем — перспектива подписания базового договора ЕС и РБ, стоимость виз ЕС для граждан Белоруссии, совместные проекты по линии «Восточного партнёрства» (программы ЕС для шести постсоветских республик).

После переговоров официальные представители ЕС и Александр Лукашенко примут участие в запланированной МИД Белоруссии на 7−8 октября международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».