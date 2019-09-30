Лондон, , 15:10 — REGNUM Обвинения в адрес премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в сексуальных домогательствах являются ложью. Об этом, как сообщает Sky News, заявили в канцелярии главы правительства Соединенного Королевства.

«Это утверждение не соответствует действительности», — заявили в канцелярии.

Напомним, ранее британская журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила Джонсона в том, что «в конце 90-х или начале 2000-х годов» он ущипнул ее за ногу. По ее словам, инцидент произошел во время ланча, когда Джонсон, по необъяснимым причинам засунул руку под стол и «сжал ляжку» журналистке.

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