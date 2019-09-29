Лондон, , 19:20 — REGNUM В Великобритании оппозиционные партии могут начать процедуру импичмента премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, сообщает The Sunday Times.

Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что поводом для этого стало решение британского Верховного суда признать незаконной инициированной Джонсоном приостановку работы парламента страны до 14 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Верховный суд Великобритании признал незаконным решение Джонсона о приостановлении работы британского парламента в преддверии Brexit. В этот же день британский премьер на встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом заявил, что уважает решение Верховного суда.

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