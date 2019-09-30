Ташкент, , 07:45 — REGNUM Уровень охвата молодежи высшим образованием в Узбекистане планируется довести до 25%. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает издание Kun.uz.

Во время поздравления учителей с профессиональным праздником глава государства отметил, что за последние два года в республике было открыто 35 новых высших учебных заведений, налажена подготовка по 100 новым направлениям бакалавриата и 94 специальностям магистратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в вузах Узбекистана внедрили так называемые суперконтракты, которые позволяют поступить на ту или иную специальность при повышенной стоимости договора.

В частности, если абитуриенту не хватило одного балла для поступления, то стоимость обучения окажется в 1,5 раза больше от базовой суммы контракта.

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