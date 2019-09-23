Ташкент, , 08:09 — REGNUM Цены на обучение в вузах Узбекистана с учетом результатов вступительных экзаменов утвердили в министерстве высшего и среднего образования республики, сообщает 23 сентября издание «Новости Узбекистана».

В министерстве уточнили, что если абитуриенту не хватило одного балла для поступления, то стоимость обучения окажется в 1,5 раза больше от базовой суммы контракта, если не хватило двух баллов — в 2 раза больше, трех баллов — в 2,5 раза больше, четырех баллов — в 3 раза больше. В республике данный вид контракта называют «суперконтрактом».

Кроме того, если абитуриент набрал более 56,7 балла на вступительных экзаменах, то он может быть принят при условии оплаты контракта, стоимость которого в 10−25 раз выше базовой стоимости.

Напомним, в июле 2019 года в вузы Узбекистана подали документы 1 066 922 абитуриента. Однако в 2019—2020 учебном году вузам республики предоставили 110 095 квот.

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