Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Белый дом в последнее время предпринимал действия для ограничения доступа сотрудников администрации президент США Дональда Трампа к записям его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом 28 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, речь идет о записях двух телефонных разговоров, доступ к стенограммам которых был «значительно ограничен» от сотрудников администрации.

При этом в случае с разговором с наследным принцем, речь, предположительно, шла об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле, хотя, как считает CNN, в беседе не было ничего угрожающего национальным интересам США.

В случае же разговора Трампа с Путиным речь идёт об одном, как минимум, разговоре и доступ к его стенограмме был строго ограничен. Также, как утверждает CNN, не известно, были ли эти стенограммы загружены в специальную систему для хранения такой информации.

Отметим, данная информация поступает на фоне скандала с телефонным звонком Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в ходе которого, как утверждало издание Wall Street Journal, американский лидер якобы давил на Зеленского для получения компрометирующих сведений на сына своего политического оппонента Джозефа Байдена Хантера. Оба президента это отрицают, а демократы в Конгрессе инициировали процедуру импичмента из-за данной ситуации. Позднее Белый дом опубликовал опубликовал распечатку телефонных переговоров Трампа и Зеленского, состоявшихся 25 июля, а Трамп 27 сентября написал в своем Twitter, что он считает свой разговор с Зеленским «достойным».