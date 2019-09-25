Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Распечатка телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским опубликована на официальном сайте Белого дома.

Текст распечатки телефонных переговоров, состоявшихся 25 июля, опубликован 25 сентября.

Из текста следует, что Дональд Трамп порекомендовал Зеленскому обратить внимание на «дело Байдена», указав, что это «было бы хорошо».

В ответ Зеленский обещал рассмотрение этого вопроса новым генпрокурором Украины и попросил дополнительных данных по этому делу.

Напомним, эта телефонная беседа стала поводом для активизации сторонников импичмента нынешнего президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, в США Трампа уже обвинили в давлении на Украину с целью получить компромат на Джо Байдена, планирующего стать конкурентом Трампа на ближайших президентских выборах.

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