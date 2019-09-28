Нью-Йорк, США, 28 сентября 2019, 05:52 — REGNUM На лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо нельзя полагаться в попытке вести диалог, поскольку он — зависимая фигура, заявил журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамлее ООН.
Отвечая на вопрос о попытке Каракаса вести диалог с той частью венесуэльской оппозиции, которая к этому готова, российский министр отметил, что Гуайдо меняет свою позицию «утром, вечером, через день».
Причём возможность военного вмешательства в Венесуэлу обсуждаются уже без этой фигуры. Лавров высказал мнение, что такое вмешательство оскорбило бы не только Каракас, но и «народы всей Латинской Америки, большинство её населения». Это стало бы возвратом ко временам двухсотлетней давности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября венесуэльский вице-президент Дельси Родригес от лица правительства призвал оппозицию возобновить диалог.
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