Нью-Йорк, США, , 02:45 — REGNUM Правительство Венесуэлы призывает представителей оппозиции вернуться к переговорам при посредничестве Норвегии, заявила вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес на пресс-конференции в ООН.

Флаг Венесуэлы Rufino Uribe

«Наиболее радикальных представителей венесуэльской оппозиции попросили вновь начать переговоры при посредничестве Норвегии», — заявила она.

По словам Родригес, власти Венесуэлы демонстрируют готовность к диалогу, который должен проходить без иностранного вмешательства и основываться на принципе уважения суверенитета. Переговоры под давлением, по ее словам, Венесуэлу не устраивают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проамериканская оппозиция в Венесуэле заявила, что переговоры с правительством законно избранного президента страны Николаса Мадуро «исчерпали себя». Также оппозиция заявила о «новом этапе борьбы», который потребует больше сил у их сторонников.

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