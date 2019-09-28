Вашингтон, , 03:45 — REGNUM Исключительные меры предпринимались Белым домом по ограничению доступа сотрудников администрации президента США Дональда Трампа к записям его телефонных разговоров с некоторыми иностранными лидерами, в числе которых упоминаются президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Об этом 28 сентября сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации.

Совершенно секретно

Попытки скрыть информацию о разговорах Трампа с принцем Мухаммедом и президентом Путиным еще раз иллюстрируют, как отмечает телеканал, экстраординарные усилия, предпринимаемые помощниками президента США для ограничения числа людей, имеющих доступ к его беседам с главами иностранных государств.

Сообщается, что практика таких ограничений началась более года назад, после того как произошла утечка информации о телефонных разговорах Трампа с лидерами Австралии и Мексики.

В Белом доме обвинения в ограничении доступа к телефонным разговорам с российским и саудовским лидерами не комментируют.

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