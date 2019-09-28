Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Члены Демократической партии США в палате представителей американского Конгресса потребовали от Госдепа предоставить документы по контактам американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что соответствующее письмо было направлено комитетом по иностранным делам Конгресса США в Госдепартамент. Согласно письму, законодатели требуют предоставить все документы, касающиеся связей с Украиной.

Также демократы потребовали вызвать в Конгресс США на слушания работников Госдепа — бывшего американского посла на Украине Мари Йованович, спецпредставителя по Украине Курта Волкера, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника Госдепа Ульриха Брехбула и постпреда США при Евросоюзе Гордона Сонланда. Отмечается, что конгрессмены намерены допросить сотрудников американского внешнеполитического ведомства в рамках процедуры импичмента.

Как сообщало ИА REGNUM, члены Демпартии США в Конгрессе объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа из-за скандала вокруг телефонных переговоров между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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