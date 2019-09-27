Нью-Йорк, США, , 23:16 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил Индию в масштабном нарушении прав человека в Кашмире и заявил об ответственности ООН за происходящее, 27 сентября передает агентство Reuters.

«Я представляю себя кашмирцем. Я был заперт 55 дней. Были изнасилования, индийская армия заходила в дома… Хотел бы я этого унижения? Хотел бы я взяться за оружие?» — заявил Хан с трибуны ООН.

Также в своем выступлении на Генассамблее Имран Хан заверил ООН, что Пакистан «будет бороться до конца» в случае дальнейшего обострения ситуации в Кашмире, что может закончиться ядерной войной.

Читайте также: Премьер-министр Пакистана заявил об угрозе ядерной войны с Индией