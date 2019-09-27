Нью-Йорк, США, 27 сентября 2019, 23:16 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил Индию в масштабном нарушении прав человека в Кашмире и заявил об ответственности ООН за происходящее, 27 сентября передает агентство Reuters.
Также в своем выступлении на Генассамблее Имран Хан заверил ООН, что Пакистан «будет бороться до конца» в случае дальнейшего обострения ситуации в Кашмире, что может закончиться ядерной войной.
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