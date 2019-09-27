Нью-Йорк, США, 27 сентября 2019, 20:12 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил об угрозе ядерной войны его страны с Индией из-за ситуации в Кашмире, 27 сентября передает агентство Reuters.
Хан отметил, что Пакистан «будет бороться до конца», если начнется война с Индией.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз обострились после прекращения Индией особого статуса Кашмира и введения комендантского часа и других ограничений в спорном регионе.
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