Ашхабад, , 09:44 — REGNUM

Новый посол США в Туркмении Мэттью Стивен Климов вручил копии верительных грамот представителям министерства иностранных дел Туркмении, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Туркменская сторона поздравила дипломата с назначением на ответственный пост и выразила готовность к оказанию содействия и поддержки деятельности.

Стороны обсудили развитие двустороннего и регионального сотрудничества, а также вопросы по урегулированию ситуации в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая посольство США в Туркмении предупредило американских граждан о повышенной напряженности в регионе, необходимости соблюдать бдительность и избегать массовых скоплений людей. О причинах подобных предупреждений не сообщалось.

Читайте также: США готовят американцев к неприятностям в Узбекистане и Туркмении