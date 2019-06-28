Ашхабад, 28 июня 2019, 09:44 — REGNUM
Новый посол США в Туркмении Мэттью Стивен Климов вручил копии верительных грамот представителям министерства иностранных дел Туркмении, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.
Туркменская сторона поздравила дипломата с назначением на ответственный пост и выразила готовность к оказанию содействия и поддержки деятельности.
Стороны обсудили развитие двустороннего и регионального сотрудничества, а также вопросы по урегулированию ситуации в Афганистане.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая посольство США в Туркмении предупредило американских граждан о повышенной напряженности в регионе, необходимости соблюдать бдительность и избегать массовых скоплений людей. О причинах подобных предупреждений не сообщалось.
Читайте также: США готовят американцев к неприятностям в Узбекистане и Туркмении