Ашхабад, , 08:43 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил соотечественников с 28-й годовщиной независимости республики, сообщает 27 сентября агентство «Туркмения сегодня».

«Этот великий день ознаменован нашими успехами и победами, этот праздник вдохновляет на достижение новых высоких целей», — говорится в поздравительном послании.

Глава государства назвал основные принципы во внешней и внутренней политики, которые направлены на «всестороннее гармоничное развитие независимого государства».

Напомним, День независимости Туркмении отмечается 27 сентября с 2018 года. Ранее праздничные мероприятия приходились на 27 октября. Верховный совет Туркменской ССР подписал закон «О независимости и основах государственного устройства Туркмении» 27 октября 1991 года.