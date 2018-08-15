Суд запретил продавать главное здание «Чувашавтотранса»

Чебоксары, , 08:05 — REGNUM Рассмотрение дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» минтранса республики в очередной раз перенесено, на этот раз — на 27 августа. Накануне судьбоносного для предприятия решения арбитражный суд республики поддержал ходатайство временного управляющего о принятии обеспечительных мер в отношении дважды выставлявшегося на торги административного здания должника, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Временный управляющий «Чувашавтотранса» вышел с ходатайством о принятии обеспечительных мер до введения следующей процедуры банкротства в виде запрета совершать УФССП исполнительские действия в отношении имущества предприятия — пятиэтажного здания административно-бытового корпуса, расположенного по улице Гагарина в Чебоксарах. Данное помещение площадью 2817,9 кв. метров было арестовано за долги в пользу «ряда взыскателей на сумму 159 074 193,3 рублей».

Административный корпус дважды выставлялся на торги: первоначальная цена составила 89 734 745,76 рублей, при повторной продаже стоимость упала до 76 274 533,9 рублей. Торги были признаны несостоявшимися.

В августе 2018 года от судебного пристава-исполнителя поступило предложение оставить за должником данный объект «с оценкой 67 301 059,32 рублей». Согласно представленным сведениям, в УФССП на 31 мая 2018 года в отношении предприятия исполнительных производств было на сумму 46 477 702 рубля, исполнительский сбор составил 7 983 425,41 рубля. По данным на 9 июля, общий объём неисполненных в срок распоряжений на расчётном счёте должника составил 99 037 183,61 рубля, из них требований второй очереди — 64 978 994,66 рублей.

Временный управляющий обращает внимание на «негативные последствия», если не будут приняты обеспечительные меры.

«В случае принятия одним из взыскателей решения об оставлении нереализованного в принудительном порядке имущества — здания АБК по цене 67 301 059,32 руб., соответствующая разница цены превышения над суммой, подлежащей выплате взыскателю по исполнительному документу согласно п. 12. ст. 87 ФЗ «Об исполнительном производстве», подлежит перечислению на депозитный счет подразделения судебных приставов. Денежные средства, поступившие на депозитный счет подразделения судебных приставов, будут распределены в порядке, предусмотренном ст. 111 ФЗ «Об исполнительном производстве».

По мнению заявителя, распределение денежных средств с депозитного счета подразделения судебных приставов, минуя расчетный счёт должника в порядке очередности, предусмотренном ст. 111 ФЗ «Об исполнительном производстве», приведет к следующим негативным последствиям:

-во-первых, к нарушению очередности удовлетворения требований кредиторов должника, относящихся ко второй очереди удовлетворения, предъявленных напрямую на расчетный счет должника уполномоченным органом Федеральной налоговой службой на основании ст. 45 НК РФ на общую сумму 64 978 944,66 руб. […];

— во-вторых, принятие обеспечительных мер необходимо в целях предотвращения причинения значительного ущерба должнику и кредиторам», — говорится в документе.

Суд согласился с тем, что испрашиваемые обеспечительные меры способны предупредить «нарушение очерёдности» удовлетворения требований кредиторов. В то время как их непринятие может привести к тому, что отдельному кредитору будет отказано большее предпочтение в удовлетворении требований. Заявление временного управляющего было удовлетворено.

Как сообщало ИА REGNUM, на собрании кредиторов управляющий предложил обратиться с ходатайством в арбитражный суд республики о признании «Чувашавтотранса» банкротом и введении процедуры конкурсного производства. Это предложение было поддержано большинством голосов (65,56%).

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