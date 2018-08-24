Мэрия района выиграла дело о возобновлении перевозок «Чувашавтотранса»

Чебоксары, , 16:34 — REGNUM Примечательное дело рассмотрено в Арбитражном суде Чувашии в отношении государственного перевозчика «Чувашавтотранс», где введено наблюдение. Администрация Козловского района выиграла суд, требуя возобновить автобусные перевозки по десяти маршрутам. Однако затем муниципалитет отыграл назад и отказался от иска «в полном объёме», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Напомним, на государственном унитарном предприятии «Чувашавтотранс» введена процедура наблюдения. 4 июля стало известно о том, что меняется перевозчик по муниципальным маршрутам в пяти городах — Алатыре, Новочебоксарске, Канаше, Козловке, Шумерле. А уже в конце июля предприятие «фактически прекратило» свою деятельность в качестве перевозчика по всей республике. В настоящее время в Арбитражном суде Чувашии продолжается рассмотрение дела о банкротстве — ранее налоговики, которые являются основным кредитором, выступили за признание предприятие банкротом. Очередное заседание состоится в суде в конце августа.

Пока идут разбирательства, стало известно о том, что 4 июля в Арбитражный суд Чувашии вышла с иском администрация Козловского района республики, требуя принять обеспечительные меры «в виде приостановления прекращения производственной деятельности козловского АТП ГУП «Чувашавтотранс» по десяти муниципальным маршрутам. Иными словами, в администрации выступили против прекращения перевозок.

«Ходатайство мотивировано тем, что прекращение перевозок пассажиров с 05.07.2018 влечёт неблагоприятные последствия для населения Козловского района Чувашской Республики, создаёт условия для социальной напряжённости, нарушает права и интересы неопределённого круга лиц. Направление уведомления о прекращении перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам с 05.06.2018 только 03.07.2018 не позволяет решить проблему с поиском новых перевозчиков до указанного срока», — говорится, в частности, в документе.

Кроме того, ответчик в нарушение договора направил уведомление о прекращении перевозок менее чем за 60 дней до даты расторжения договора. Изучив детали дела, суд удовлетворил ходатайство администрации района.

«В целях предотвращения причинения значительного ущерба истцу обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами», — отмечается в материалах суда.

14 августа в суд поступило новое заявление. Администрация Козловского района отказалась «от исковых требований в полном объеме, просила отменить обеспечительные меры по делу». 21 августа суд поддержал заявление, производство по делу было прекращено.

Напомним, ранее глава минтранса Чувашии Владимир Иванов заявил ИА REGNUM, что «Чувашавтотранс» «фактически прекратил свою перевозочную деятельность». Маршруты отданы по итогам конкурсных процедур частным перевозчикам. В целом пассажиры «серьёзных изменений» не почувствовали, «негативной реакции нет».

Читайте также: «Чувашавтотранс» фактически прекратил перевозки — министр