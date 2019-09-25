Симферополь, , 16:31 — REGNUM Присутствие в крымском парламенте трёх фракций в полной мере отразит интересы избирателей, проголосовавших за эти политические силы на сентябрьских выборах. Об этом 25 сентября журналистам сообщила зампредседателя Госсовета РК Алла Пономаренко.

«Три политические фракции: разные взгляды, разные системы. Но, в то же время, в споре рождается истина. Думаю, такая конфигурация в полной мере отразит интересы избирателей», — уверена Пономаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Госсовет Крыма «Единая Россия» получила 35 мест по республиканскому списку и 25 мест — по одномандатным округам. ЛДПР — 10 мандатов, а КПРФ — 5.

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