Симферополь, 25 сентября 2019, 16:31 — REGNUM Присутствие в крымском парламенте трёх фракций в полной мере отразит интересы избирателей, проголосовавших за эти политические силы на сентябрьских выборах. Об этом 25 сентября журналистам сообщила зампредседателя Госсовета РК Алла Пономаренко.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Госсовет Крыма «Единая Россия» получила 35 мест по республиканскому списку и 25 мест — по одномандатным округам. ЛДПР — 10 мандатов, а КПРФ — 5.
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