Севастополь, , 16:27 — REGNUM Результаты КПРФ в Севастополе можно считать успехом, в отличие от Крыма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил политолог Владимир Джаралла.

«Грамотно пользуясь разногласиями между основными участниками, КПРФ сумела обеспечить себе хорошие организационные позиции. Говорили о негласной поддержке со стороны прежнего губернатора, который таким образом играл против Саблина и Чалого. После его ухода севастопольские коммунисты не утратили потенциала и сумели собрать своё твёрдое ядро», — отметил эксперт.

По его словам, на фоне провала КПРФ в Крыму севастопольская организация может гордиться своим результатом и развить его в предстоящих комбинациях Заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госсовет Крыма при явке на выборах 33,2% избирателей прошли три партии: «Единая Россия» — 54,75% голосов, ЛДПР — 16,84%, КПРФ — 8,19%. В Севастополе при явке более 29% избирателей за «ЕР» проголосовали 38,47%. 18,74% набрали КПРФ, ЛДПР — 18,46%.

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