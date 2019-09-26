Возникновение Советской России, а после СССР и социалистического содружества смешало карты тех, кто еще в начале ХХ века проводил «первую глобализацию». Что теперь способно противостоять планам глобализаторов-2.0, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 04:13 — REGNUM Глобализм, надвигающийся на человеческую цивилизацию ныне, ставит своей первой целью уничтожение национальных государств. Именно поэтому противостояние такому глобализму проходит даже не между государствами или блоками условных баталистов и антиглобалистов. Ареной борьбы становятся противоречия внутри элит в каждом государстве, особенно в т.н. глобальном треугольнике — США, РФ и КНР. При этом антиглобализм, тактически возобладавший в нынешних США в лице Дональда Трампа, держится, что называется, на волоске, и может быть отменен сменой или точки зрения актуального президента, или самого президента.

Дальнейшее усиление глобалистских тенденций ничего хорошего миру не сулит, какие бы трели о «гуманном конце истории» не раздавались из лагеря защитников глобализации. Ценность советского опыта для современности состоит прежде всего в том, что это именно и по существу опыт противостояния первому варианту глобализма. И проработка идеологических элементов, необходимых для такого рода противостояния. Чем же конкретно ценен и дорог опыт СССР?

Читайте статью Владимира Павленко «Коммунистический мир — системная альтернатива глобализму».