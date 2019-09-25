Смоленск, , 10:04 — REGNUM Губернатор Смоленской области Алексей Островский оказался «красной зоне» рейтинга глав регионов РФ, которым предстоят выборы в 2020 году, опубликованного экспертной группой «Минченко консалтинг».

Эксперты оценили устойчивость Островского в девять баллов — Смоленский губернатор оказался на 12-м месте из 16. Устойчивость Островского эксперты в комментарии к рейтингу объясняют партийной принадлежностью (смоленский губернатор — член ЛДПР).

«Отставка представителя системной оппозиции может оказаться репутационно непривлекательной. Тем не менее, с учетом триумфа ЛДПР в Хабаровском крае, может произойти принудительный «размен» для выравнивания межпартийного баланса сил на уровне субъектов РФ. Либо же выборы пройдут с участием Островского и кандидата от «Единой России», но такой сценарий представляет риски «антиэлитной» волны для кандидата от власти («ЕР»)», — говорится в комментарии.

Алексей Островский занимает пост губернатора Смоленской области с 2012 года, он сменил в должности Сергея Антуфьева. На первый срок он был назначен президентом. В 2015 году попросил президента освободить его от должности, чтобы принять участие в досрочных выборах губернатора в регионе. На выборах он получил более 65% голосов.