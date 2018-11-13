Военные засекли неизвестный дрон над арсеналом на Украине

Кировоград, Украина, , 15:36 — REGNUM Над одним из военных арсеналов в Кировоградской области Украины кружил неизвестный беспилотник. Сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата зафиксировали средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооружённых сил Украины.

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Уточняется, что полёт дрона был зафиксирован накануне, 12 ноября. О произошедшем командование уже сообщила представителям Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Кировоградской области.

«Командованием части немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка технической территории на наличие посторонних предметов», — говорится в сообщении военного ведомства в Facebook.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/a.457652464404016/1122116794624243/

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на украинском военном складе около города Ичня Черниговской области возник пожар. Из-за начавшихся взрываться боеприпасов украинские власти были вынуждены эвакуировать более 10 тыс. жителей 30 населённых пунктов, расположенных близко к зоне ЧП.

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В СБУ назвали три основные версии произошедшего: диверсия с проникновением на территорию склада, нарушение правил пожарной безопасности и умышленный поджог с целью сокрытия кражи. При этом президент Украины Пётр Порошенко склоняется к «диверсии со стороны России».

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