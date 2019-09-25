Нью-Йорк, США, 25 сентября 2019, 07:40 — REGNUM Украина не может ждать, пока переговоры в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе принесут результат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой правительства Швеции Стефаном Лёвеном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил 25 сентября офис президента Украины на официальном сайте.
Он также поблагодарил представителя Швеции за всестороннюю поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил важную роль Швеции как торгового партнёра Украины.
Зеленский призвал Лёвена способствовать увеличению шведских инвестиций в переработку мусора на Украине и проекты, направленные на повышение энергоэффективности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что с 2016 года вопрос урегулирования конфликта в Донбассе стоит на месте, поскольку украинская сторона не собирается выполнять Минские соглашения.
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