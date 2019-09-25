Нью-Йорк, США, , 07:40 — REGNUM Украина не может ждать, пока переговоры в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе принесут результат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой правительства Швеции Стефаном Лёвеном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил 25 сентября офис президента Украины на официальном сайте.

«Мы не готовы ждать ещё пять лет, чтобы переговоры в Минске дали результат», — подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил представителя Швеции за всестороннюю поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил важную роль Швеции как торгового партнёра Украины.

Зеленский призвал Лёвена способствовать увеличению шведских инвестиций в переработку мусора на Украине и проекты, направленные на повышение энергоэффективности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что с 2016 года вопрос урегулирования конфликта в Донбассе стоит на месте, поскольку украинская сторона не собирается выполнять Минские соглашения.

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