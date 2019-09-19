Киев, , 14:50 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, в кулуарах Верховной рады рассказал журналистам о том, как он оценивает состоявшиеся накануне в Минске переговоры по урегулированию в Донбассе.

«Насколько я понимаю и насколько я слышу по сообщениям в СМИ, никаких договоренностей не достигнуто», — заявил парламентарий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медведчук напомнил, что 2 сентября во время встречи советников глав государств «нормандской четверки» было принято решение, что «формула Штайнмайера» должна быть письменно зафиксирована. Однако, как отметил политик, вчера в Минске был отказ от соответствующего утверждения и подписания документа.

По словам Медведчука, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко понимает «формулу Штайнмайера» исключительно в своем прочтении.

«Он правильно говорит о том, что необходимо проводить выборы и в первый день после выборов вступает в силу закон об особом статусе, который был принят, но не разблокирован», — заявил Медведчук.

При этом он подчеркнул: Пристайко не говорит о том, что «Минские соглашения предусматривают постоянную основу внесения изменений в Конституцию и внедрение, имплементацию в Конституцию особого статуса».

Оппозиционный депутат также отметил, что для проведения выборов в Донбассе Верховная рада Украины должна принять закон о выборах на этих неконтролируемых территориях.

«А для того, чтобы Верховная рада приняла этот закон (я иду дальше), согласно Минским соглашениям, необходимо согласовать модальность этого закона с представителями Донецка, Луганска. То есть это не короткий срок для подготовки и это длинное логистическое плечо», — заявил Медведчук.

Политик особо отметил, что с 2016 года вопрос мирного урегулирования на Донбассе так и не сдвинулся с места:

«В октябре 2016 года на очной, последней, кстати, встрече глав государств «нормандской четверки» была принята «формула Штайнмайера» и то, что она будет реализовываться. Но Украина отказалась тогда от ее реализации. Прошло более трех лет. Фактически три года прошло. А воз и ныне там».

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября в Минске, на встрече контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, украинская сторона отказалась письменнозакреплять так называемую «формулу Штайнмайера». Известно, делегация из Киева настаивала на передаче контроля над участком границы с России, а также на разоружении со стороны ДНР и ЛНР.

Сегодня, 19 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условия украинской стороны по имплементации"формулы Штайнмайера» противоречат ранее достигнутым договоренностям.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», имеющая вторую по величине фракцию в нынешней верховной раде, последовательно выступает за реализацию «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», поскольку они признаны безальтернативными во всем мире.