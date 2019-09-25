Нью-Йорк, США, , 02:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Ирана Хасан Рухани провели уже второй разговор за последние сутки, 25 сентября сообщает Agence France-Presse.

Встреча президентов состоялась вскоре после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на 74-сессии Генассамблеи ООН, пригрозил ужесточить санкции в отношении Ирана. А Рухани высказал сомнение в том, что его встреча с Трампом вообще возможна.

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«Больше, чем когда-либо, пришло время возобновить переговоры», — заявил Макрон в ходе встречи и привал своего иранского коллегу к «мужеству», чтобы избежать «риска пожара» в Персидском заливе.

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