Нью-Йорк, США, , 01:53 — REGNUM Личная встреча с американским президентом на Генассамблее ООН вряд ли состоится, заявил иранский президент Хасан Рухани, передаёт Fox News.

Дональд Трамп и Хасан Рухани Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Рухани, личная встреча с Трампом могла бы состояться только в том случае, если бы оба её участника планировали эти переговоры заранее. Если, конечно, есть цель добиться прогресса в отношениях.

Если Вашингтон хочет, чтобы такая встреча состоялась, пусть создаст условия для этого, подчеркнул Рухани.

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Напомним, 15 сентября в администрации Трампа заявили, что его встреча с Рухани на Генассамблее ООН может состояться. Однако, как отметила советник Трампа Келиэнн Конуэй, «чтобы провести встречу или заключить сделку, нужно, чтобы условия были подходящими».

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