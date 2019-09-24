Нью-Йорк, США, 24 сентября 2019, 21:38 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что готов к изменению «ядерного соглашения» 2015 года, 24 сентября передает агентство Reuters.
Рухани заявил журналистам на Генассамблее ООН, что готов на внесение «небольших изменений, дополнений или поправок» в соглашение в обмен на отмену санкций США против Ирана.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 сентября президент США Дональд Трамп с трибуны ООН заявил, что не отменит антииранские санкции, и призвал страны мира к совместному ответу на «угрожающее поведение» Ирана.
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