Радио Регнум
Радио Регнум
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 25 сентября 2019, 12:00 — REGNUM Следующий выпуск слушайте в 14:00 (время московское).

Читайте ранее в этом сюжете: О преступлении Трампа c Зеленским и электоральном бандитизме: Радио REGNUM